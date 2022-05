La Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN) a donné, ce vendredi 13 mai 2022, le coup d’envoi à l’entrée en service de la «Brigade Régionale des Artificiers» relevant de la préfecture de police de Rabat.

Cette nouvelle unité qui compte parmi les brigades de police hautement spécialisées, a été mise en place pour relever le niveau de préparation des services de la sûreté nationale et répondre de manière opérationnelle aux défis sécuritaires et aux menaces liées aux crimes violents et au terrorisme, en particulier.

Cette Brigade spécialisée a pour mission d’assurer un appui technique et de terrain aux investigations et enquêtes judiciaires, à travers la détection et l’analyse nécessaire d’objets et de matériaux explosifs, outre la contribution effective et efficiente face à toutes les menaces que représentent les produits explosifs en général.

Lire aussi. DGSN: la région de Fès s’offre sa brigade de déminage

Elle a pour mission de détecter les objets et matériaux suspects ou explosifs, de neutraliser les engins explosifs de fabrication artisanale et de contribuer à la sécurisation des grands événements politiques, culturels et sportifs.

La «Brigade Régionale des Artificiers» de Rabat s’ajoute à six autres, créées durant les trois dernières années, à Fès, Laâyoune, Marrakech, Oujda, Casablanca et Tanger. Cette unité d’élite a été équipée de moyens logistiques dotés d’une technologie de dernière génération comprenant notamment des robots et du matériel très développé pour détecter et neutraliser les explosifs à distance. La mise en place de cette brigade entre dans le cadre du parachèvement du plan stratégique pour relever les compétences face aux menaces et au crime, sous toutes ses formes.