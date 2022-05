Dans une note de service diffusée ce lundi 30 mai, le patron de la DGSN exhorte les agents de police à recevoir et traiter correctement les citoyens.

Le patron de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) et de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST) a adressé en ce début de semaine une note à tous les services de police opérant sur la voie publique, ainsi que dans les infrastructures sécuritaires de premier rang.

Dans cette note de service, dont H24Info a reçu une copie, Abdellatif Hammouchi exhorte les policiers à faire preuve de sérieux et de fermeté dans l’exercice de leurs fonctions, tout en veillant à l’application des valeurs et principes de respect et de tact dans leurs relations avec les citoyens et les étrangers qu’ils soient résidents, ou de passage, au Maroc.

« Les fonctionnaires de police opérant sur la voie publique doivent traiter les citoyens avec décence, tout en faisant preuve de sérieux dans l’exercice de leurs fonctions par le biais de l’application de la loi », lit-on dans la note.

Quant à l’amélioration des services d’accueil dans les infrastructures policières publiques, le patron de la DGSN a souligné que « chaque service concerné par l’accueil des citoyens doit accorder la plus haute importance à la qualité de l’accueil des citoyens et des étrangers, en mettant l’accent sur le tact et le respect à leur égard (…) dans le plein respect des lois et réglementations en vigueur ».

Cette note de service s’inscrit dans le cadre d’un ensemble de mesures à caractère organisationnel et correctif que les services de la sécurité nationale s’emploient à consolider au sein du travail policier de terrain.

Celles-ci visent à rompre avec les « éventuelles transgressions personnelles » de certains fonctionnaires de police, en instaurant une culture de bon accueil des citoyens, dans le respect des règles de bonne gouvernance et de la police de proximité qui sont au cœur de la stratégie de la DGSN.