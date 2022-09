La Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN) a adressé, lundi 26 septembre, des directives incitant tous ses services à plus de réactivité et d’efficacité dans le traitement des plaintes des citoyens.

Dans une note à l’ensemble de ses services, signée Abdellatif Hammouchi, la DGSN appelle ses agents à réserver «un accueil approprié aux citoyens et de faire preuve d’une extrême rigueur dans le traitement des plaintes en coordination avec le parquet compétent suivant les procédures en vigueur, selon la nature de chaque affaire».

Le document insiste sur le suivi des dossiers jusqu’à ce qu’ils soient transmis aux autorités compétentes.

Lire aussi. Police et droits de l’Homme: Hammouchi et Bouayach signent un accord-cadre

Il s’agit de «faire preuve d’esprit de responsabilité» car la DGSN se doit de «répondre immédiatement» aux requêtes des citoyens. Afin d’y parvenir, la DGSN demande à ses agents de bien assimiler les procédures et à les faire appliquer de manière optimale en gardant à l’esprit que «tout citoyen qui s’adresse à la police a sûrement une doléance pressante qui nécessite une intervention urgente de la police et une procédure légale qui doit immédiatement être engagée et suivie».

La note de service s’inscrit également dans le cadre des opérations d’encadrement et d’accompagnement que la DGSN s’emploie à mettre en place au niveau des services de police, le but étant d’améliorer la qualité des prestations fournies aux usagers, notamment celles liée aux services sécuritaires de proximité, dont la réponse rapide aux plaintes des citoyens et à leurs appels urgents, soit directement, soit via la ligne d’assistance téléphonique 19.