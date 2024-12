La Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN) vient de publier son bilan annuel 2024 qui met en lumière les réalisations significatives dans divers domaines stratégiques en matière de la lutte contre la criminalité ou encore l’amélioration des services numériques.

En 2024, la Direction Générale de la Sûreté Nationale a réussi à faire face aux défis sécuritaires actuels tout en anticipant les évolutions futures. Entre avancées technologiques et nouvelles stratégies de prévention, cette année a été un jalon essentiel dans le renforcement de la sécurité publique au Maroc, résume le rapport annuel d’activité de la DGSN.

La Sûreté Nationale a poursuivi l’application de la stratégie sécuritaire initiée en 2022, visant à améliorer les capacités techniques de la police et à garantir le respect des droits humains. C’est ainsi qu’en 2024, il y a eu le lancement de la plateforme numérique «E-Blagh» qui aujourd’hui permet aux citoyens de signaler des menaces criminelles et des risques terroristes en ligne. Cet outil a renforcé la collaboration entre la police et la population dans la prévention des crimes, notamment les cyberattaques et la cybersécurité.

Il y a eu aussi le démarrage de la plateforme «Police-E» qui a facilité l’accès des citoyens aux services administratifs en ligne. Au total, 30 institutions publiques et privées ont intégré le système de vérification numérique des identités. La DGSN a également déployé 80 nouvelles unités mobiles pour délivrer des cartes d’identité électroniques, notamment dans les zones rurales et lors de catastrophes naturelles comme le séisme d’Al-Haouz.

Lutte contre les crimes violents

Les statistiques de 2024 révèlent des progrès notables dans la lutte contre les crimes violents. Le nombre total de crimes enregistrés a légèrement augmenté, atteignant 755 541 cas, contre 738 748 en 2023. Il y eu aussi une diminution significative des crimes violents a été observée, avec une baisse de 12 % des vols avec violence, de 20 % des vols de véhicules et de 4 % des agressions sexuelles. Les infractions liées aux drogues ont diminué de 7 %, tandis que les cambriolages dans les établissements bancaires ont chuté de 45 %.

Le taux de dissuasion, qui mesure la proportion de crimes résolus, a atteint un record de 95 %, poursuivant une tendance haussière depuis 8 ans. Les atteintes à la personne ont représenté 7 % des crimes violents, avec 49 838 affaires traitées et 29 959 arrestations, dont près de 11 000 liées à des mandats de recherche à l’échelle nationale.

L’une des priorités de la DGSN a été de démanteler les réseaux criminels. En 2024, la police a démantelé 947 bandes spécialisées dans les vols qualifiés, ce qui a conduit à l’arrestation de 1 561 individus. Les forces de l’ordre ont saisi 119 véhicules et 75 motos utilisées pour ces crimes. De plus, 92 346 affaires liées aux drogues ont été traitées, et 119 692 personnes ont été interpellées, dont 287 étrangers. Les saisies ont atteint des volumes impressionnants, avec plus de 123 tonnes de haschisch et de cocaïne confisquées, ainsi que 1,4 million de comprimés de drogues psychotropes.

La lutte contre l’immigration illégale a également été renforcée, avec le démantèlement de 123 réseaux criminels et l’arrestation de 425 organisateurs. Par ailleurs, 713 documents de voyage falsifiés ont été saisis et 50 instigateurs d’immigration clandestine via les réseaux sociaux ont été arrêtés.

En 2024, la criminalité numérique a connu une hausse de 40 %, avec 8 333 cas d’extorsion numérique signalés, aboutissant à 563 arrestations. La DGSN a également intensifié ses efforts pour lutter contre le blanchiment d’argent. Un total de 656 affaires de blanchiment d’argent a été traité, soit une augmentation de 27 % par rapport à 2023. Les biens saisis dans ces enquêtes ont une valeur totale de 331 millions de dirhams.

Coopération internationale

L’année 2024 a été marquée par des avancées dans la coopération sécuritaire internationale. La DGSN a renforcé ses relations avec plusieurs pays, notamment le Brésil, la Turquie, la Serbie, et les pays européens comme la France, l’Allemagne et l’Espagne. En outre, un membre de la DGSN a été élu vice-président d’Interpol pour le continent africain, ce qui témoigne du rôle croissant du Maroc dans la coopération sécuritaire mondiale. Ces partenariats ont permis de renforcer la lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale.

Le recrutement et la formation des policiers ont été des priorités en 2024. Plus de 93 000 candidats ont participé aux concours de recrutement, et 13 248 policiers ont bénéficié de programmes de formation professionnelle. Un total de 7 513 policiers a été promu, renforçant ainsi la motivation et l’efficacité des forces de sécurité.

L’année 2024 a été marquée par des progrès significatifs dans la lutte contre la criminalité, tant en matière de crimes violents que de criminalité numérique et financière. La DGSN a également poursuivi ses efforts de modernisation, notamment à travers la numérisation des services et le renforcement de la coopération internationale. Les projets à venir pour 2025 visent à consolider ces acquis et à garantir une sécurité renforcée face aux défis contemporains, conclut la DGSN.