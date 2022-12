La généralisation de l’identité numérique, la prévention contre la désinformation et la lutte contre la drogue, Abdellatif Hammouchi a fixé les priorités de la direction générale de la Sûreté nationale lors de la réunion annuelle dédiée à l’examen du bilan annuel de l’action de la police.

Le directeur général de la Sûreté nationale (DGSN), Abdellatif Hammouchi, a présidé, jeudi 22 décembre, les travaux de la réunion annuelle dédiée à l’examen du bilan de l’année des services de police ainsi que les chantiers et projets structurels susceptibles d’avoir un impact positif sur les différents volets de la sûreté.

Il s’agit d’une tradition, initiée depuis quelques années par la DGSN, comme l’explique un communiqué.

L’exercice consiste à réunir les directeurs centraux et les chefs des services ainsi que les préfets. Une rencontre qui se déroule également en présence du directeur de l’institut royal de police, du directeur de Fondation Mohammed VI des œuvres sociales des fonctionnaires de la Sûreté nationale ainsi que des chefs des brigades de la police judiciaire.

Dans son allocution, Abdellatif Hammouchi a insisté sur la nécessité de multiplier les partenariats avec les autres institutions publiques afin d’élargir l’usage des applications de l’identité numérique. L’enjeu étant de permettre aux citoyens de prouver leur identité d’une manière rapide et sécurisée auprès de différents organismes et d’accéder à leurs services en ligne.

Le patron de la DGSN a également mis l’accent sur la lutte contre la désinformation en identifiant les contenus violents et d’en communiquer avec l’opinion publique. Cette année a été surtout marquée par la lutte contre les crimes liés à la drogue et produits stupéfiants. Les différents services de la police ont saisi plus 2,5 millions de psychotropes en 2022, ce qui constitue un record.

Abdellatif Hammouchi a passé en revue avec l’ensemble des responsables le bilan des actions entreprises au cours des douze derniers mois. Il les a d’ailleurs félicité de l’efficacité dont ont fait preuve leurs services tout en les incitant à fournir plus d’efforts afin de remplir leur mission qui consiste à maintenir de l’ordre public et à protéger les citoyens et leurs biens.