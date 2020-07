DGAPR: les fonctionnaires de trois établissements pénitentiaires reconfinés

Le confinement sanitaire sera rappliqué pour les fonctionnaires de la prison locale Tanger1, la prison locale de Safi et de la prison centrale « Moul El Bergui », a annoncé, mardi, la Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR).

« En raison de la récente évolution qu’a connu la situation épidémiologique dans certaines villes et régions, et dans le cadre de la poursuite du dépistage des nouveaux pensionnaires et des mesures de confinement adoptées pour s’assurer de leur sécurité, des cas de contamination au nouveau coronavirus ont été enregistrés chez les nouveaux pensionnaires de la prison locale de Tanger 1 et la prison locale de Safi, et ce après l’annonce, le 12 juin dernier, qu’aucun établissement pénitentiaire n’était contaminé.

Par anticipation de toute évolution et en vue de garantir la sécurité des établissements pénitentiaires et protéger ses pensionnaires de la propagation du coronavirus, en vertu du programme mis en place par la DGAPR, il a été décidé de ré-appliquer le confinement sanitaire pour les fonctionnaires de la prison locale de Tanger 1, la prison locale de Safi et la prison centrale Moul El Bergui, précise la délégation.

Il a également été décidé de coordonner avec les autorités compétentes pour soumettre aux tests de dépistage les fonctionnaires des établissements en question avant leur reprise du travail au même titre que les nouveaux pensionnaires dès leur arrivée à l’établissement, poursuit le communiqué.

Il a aussi été décidé de coordonner avec les autorités juridiques compétentes pour continuer l’interdiction du transfert des détenus vers les tribunaux, poursuivre la tenue des audiences à distance, reporter les visites familiales jusqu’à nouvel ordre et renforcer les mesures de prévention adoptées auparavant, conclut la DGAPR.