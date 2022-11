Le ministre de l’intérieur, Abdelouafi Laftit a donné mardi à la Chambre des représentants un exposé sur les principaux programmes et fonds que son département planche sur leur réalisation en faveur du développement du monde rural.

Présentant les grandes lignes du budget sectoriel du ministère de l’intérieur pour l’année 2023 devant la Commission de l’intérieur, des collectivités territoriales, de l’habitat et de la politique de la ville à la Chambre des représentants, il a indiqué qu’en considération de l’impérieuse nécessité de soutenir le monde rural, surtout sur le plan de son alimentation en eau potable, le ministère de l’intérieur a débloqué jusqu’à fin septembre dernier une enveloppe de l’ordre de 219 millions de dirhams représentant la part des collectivités territoriales issue de la perception de la TVA.

Et pour faire face aux effets de la sécheresse dans certaines régions et en réponse aux attentes pressantes des populations, le ministre a fait état d’un programme d’urgence opérationnel depuis mai dernier et qui consiste à fournir le liquide précieux aux ruraux en manque via des camions citernes et des cuves de stockage d’eau, indiquant que ce programme a ciblé environ 2,7 millions de personnes résidant dans 8.260 centres ruraux et douars basés dans 891 communes rurales relevant de 67 préfectures et provinces.

À cela, il a évoqué la réalisation avec des partenaires de nombreux programmes et la conclusion de conventions portant sur l’alimentation du monde rural en eau potable, et ce dans le cadre du plan national d’alimentation en eau potable et d’irrigation 2020-2027 visant à promouvoir les investissements dans le domaine, à maîtriser la demande et à poursuivre le chantier de l’alimentation en eau potable du monde rural.

Revenant, par ailleurs, sur la faiblesse des précipitations en 2022 en comparaison avec les années 2020 et 2021, Laftit a fait savoir qu’une évaluation de la situation a été réalisée sur le plan national par son département, en coordination avec le ministère de l’équipement et de l’eau ainsi que les régies de distribution et les autorités provinciales, répertoriant les villes et centres touchés par un stress hydrique et pouvant bénéficier de mesures urgentes pour assurer leur approvisionnement en eau potable.

Lire aussi: Marrakech: Abdelouafi Laftit suspend le caïd d’Azli, accusé de corruption

Concernant le programme national d’alimentation en eau potable et d’irrigation 2022-2024 relatif aux petits barrages et lacs collinaires ainsi que l’alimentation du monde rural en eau potable, le ministre a indiqué qu’il a été procédé en 2022 à la mobilisation de 2,3 milliards de dirhams à l’initiative des ministères de l’intérieur, de l’économie et des finances et de l’équipement et de l’eau ainsi que les intervenants concernés.

S’agissant de l’assainissement liquide, il a fait état de la poursuite du soutien financier des projets en cours de réalisation ainsi que le financement de nouveau projets au titre de l’année 2022 pour un montant global de 1 milliard de dirhams via le Fonds de l’assainissement liquide, l’épuration des eaux usées et leur réutilisation dont 800 millions de dirhams du budget général du ministère de l’intérieur et 200 millions de dirhams du budget général du ministère de l’équipement et de l’eau.

Laftit a ajouté que le programme national de l’assainissement liquide, l’épuration des eaux usées et leur réutilisation doté d’un budget de l’ordre de 43 milliards de dirhams vise à améliorer le taux de raccordement des populations au réseau des eaux usées et de baisser celui de la pollution, à travers la construction de stations de traitement des eaux usées et leur réutilisation dans le domaine agricole ou encore dans l’arrosage des espaces verts.

S’agissant de la modernisation du transport urbain, il a assuré que son ministère poursuit son accompagnement des collectivités territoriales à travers le soutien financier et technique de manière à les inciter à réaliser des plans de mobilité urbaine durable, et ce, pour un coût global d’environ 166 millions de dirhams dont une contribution de son département de plus de 82 millions de dirhams.

Sur tout un autre registre à savoir l’amélioration et la généralisation des prestations d’hygiène sur l’ensemble du territoire national, Laftit a fait savoir que le ministère de l’intérieur poursuit son accompagnement et son soutien des communes de manière à pouvoir disposer de centres d’hygiène accessibles à l’ensemble des populations.

Il a fait état, à ce propos, du lancement d’un programme portant sur la création de 67 centres communaux d’hygiène durant la période 2019-2024 dans le cadre du groupement des collectivités territoriales en vue de remédier au déficit en la matière, et ce, pour un coût global de 536 millions de dirhams dont la moitié est supportée par le ministère de l’intérieur.