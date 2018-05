Deux morts et dix blessés dans un accident à Assa-Zag

Deux personnes ont trouvé la mort dans un accident de voiture à proximité de la région d’Assa-Zag. Dix autres personnes ont été blessées dans la collision entre deux voitures.

La guerre de la route continue à faire des pertes humaines sur les routes nationales. Deux personnes ont trouvé la mort et dix autres ont été blessées, dont trois grièvement, dans un accident de la route dimanche soir sur la route entre Guelmim et Assa-Zag au niveau du village de Tarkamayt. Une enquête a été ouverte par les autorités compétentes afin de déterminer les circonstances et les circonstances de cet incident.

Selon les autorités locales, l’incident s’est produit vers 18 heures, à la suite d’une collision entre deux voitures touristiques. Les trois personnes qui sont grièvement blessées ont été transférées à l’hôpital régional de Guelmim et au centre médical universitaire de Marrakech pour traitement.