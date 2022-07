Le bal des visites au Maroc des ministres et hauts responsables israéliens continue. Le ministre de la Justice Gideon Saar arrive au Royaume ce lundi 25 juillet 2022.

Le bal des visites au Maroc des ministres et hauts responsables israéliens se poursuit. Selon Dr. Govrin, patron du bureau de liaison israélien à Rabat, Gideon Saar, vice-premier ministre et ministre de la Justice, est attendu ce lundi 25 juillet au Maroc sur invitation de son homologue marocain Abdellatif Ouahbi.

La même source indique que les deux responsables vont signer un accord de coopération portant sur des aspects judiciaires dont la modernisation et la numérisation des tribunaux.

نرحب بنائب رئيس الوزراء ووزير العدل الإسرائيلي السيد جدعون ساعر في اول زيارة رسمية له غدا للمغرب بدعوة من نظيره المغربي السيد عبد اللطيف وهبي. ومن المتوقع أن يوقع الطرفين على تصريح مشترك للتعاون القانوني بين البلدين لتحديث ورقمنة النظم القانونية والتعاون بين المحاكم الشرعية.🇲🇦🇮🇱 pic.twitter.com/bv3WlLPfI9 — Dr. David Govrin (@DavidGovrin) July 24, 2022

Selon i24news, Gideon Saar va également avoir des entretiens avec des responsables politiques et sécuritaires marocains, dont le ministre des Affaires étrangères.

Il s’agit du deuxième ministre israélien qui visitera le Maroc cette semaine. Le ministre de la Coopération régionale, Issawi Frej, est actuellement en visite officielle au Royaume du 24 au 28 juillet.

La semaine dernière a été marquée par la visite de Aviv Kochavi, chef d’état-major de l’armée israélienne. Une première dans les annales des échanges entre le Maroc et Israël.

«Cette visite unique est le résultat d’une histoire partagée, d’une amitié profonde et d’un avenir prometteur. Le lien profond et spécial entre nos nations n’est pas seulement un lien entre des gouvernements et des armées, mais un lien entre des personnes, des familles et des cultures», a déclaré Aviv Kochavi à la presse lors de son retour en Israël.