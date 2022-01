Deux Marocains ont été entendus cette semaine devant le Parquet de la Cour provinciale de Santander, accusés d’avoir enlevé et séquestré un homme de nationalité allemande qui avait une dette de 600 euros envers eux concernant l’achat de drogues. Le tribunal demande 18 ans pour le principal accusé et 14 ans pour le second pour divers crimes liés à cette affaire.

Deux Marocains sont accusés d’avoir enlevé un homme à Santander (Espagne du Nord) qui avait une dette de drogue de 600 euros envers eux. Ces derniers ont usé de leur droit de ne pas témoigner au procès, tandis que la victime a raconté la « panique » vécue durant les heures où il a été détenu, battu et harcelé avant de réussir à s’échapper, rapporte plusieurs médias espagnols.

Lors de la première session de ce procès tenu cette semaine, le parquet demande 18 ans de prison et 1440 euros d’amende pour le principal accusé et 14 ans de prison et 1080 euros de frais de pénalité pour le second à qui le procureur impute l’enlèvement, le vol avec intimidation, le vol avec force dans une maison habitée et le délit d’escroquerie à l’électricité.

En matière de responsabilité civile, une indemnisation est réclamée solidairement à la victime d’un montant de 3000 euros pour les dommages corporels et moraux causés, à l’assureur 6681 euros et à la compagnie d’électricité 456 euros.

Les faits se sont déroulés en juillet 2020 alors qu’un ressortissant allemand à Santander devait 600 euros pour l’achat de drogues aux deux Marocains. Dans son récit, la victime a expliqué qu’elle connaissait l’un des prévenus car il lui avait vendu de la cocaïne et du haschich « cinq ou six fois ». Le jour des faits, l’accusé l’a appelé et ils se sont rencontrés dans l’après-midi dans un parking près de chez la victime, à Nueva Montaña, pour parler de cette dette.

La victime sollicitant une échéance de paiement, l’accusé n’a pas accepté, lui a donné une « gifle » et lui a dit: « tu viens avec nous », raconte la victime à l’audience. Ensuite, ils l’ont « forcé » à monter dans une voiture. Ils sont arrivés à un endroit connu sous le nom de «la Ferme» d’Adarzo, un groupe de trois maisons isolées et squattées, un endroit que la victime connaissait parce qu’il s’y était déjà rendu à plusieurs reprises pour acheter de la drogue au principal prévenu.

Une fois sur place, ils l’ont sorti de la voiture, l’ont emmené au premier étage de l’un des trois bâtiments. Là, « ils lui ont attaché les mains et les pieds », lui ont arraché son téléphone portable, les clés de sa maison et lui ont fait enlever ses chaussures. « Là, j’ai paniqué », poursuit la victime.

A ce moment, selon le récit de la victime, ils lui ont montré une pince faisant un « geste » pour lui arracher le doigt, et une machette, et ils l’ont « poussé » avec un chien. Ils l’ont ensuite ligoté au rez-de-chaussée. Une fois sur place, entre « coups de pied et bousculades », ils l’ont emmené dans le patio, où a comparu le second prévenu, que la victime n’avait pas vu jusque-là mais qui n’a pas non plus fait le moindre geste pour le relâcher.

Ensuite, ils l’ont mis dans un petit « trou », une sorte de bûcher, où il ne pouvait pas se tenir debout et devait être « accroupi », sans lumière ou presque sans ventilation. Là, il a été battu et soumis à plusieurs humiliations par les prévenus et d’autres passants: ils lui ont jeté de l’eau, lui ont mis la tête dans un seau d’eau, l’ont aspergé d’essence, se sont approchés de lui avec un briquet, et ont même pris des mesures pour soi-disant creuser sa tombe. De plus, ils l’ont forcé à leur donner son code de téléphone portable ainsi que le mot de passe de son compte bancaire en ligne et l’ont exhorté à leur dire l’adresse de la maison où il habitait.

A un certain moment, la personne a réussi à s’enfuir et s’est rendu au poste de police de La Albericia à l’aube. Dans les jours qui ont suivi les événements, cette dernière a effectué des missions de surveillance à la ferme d’Adarzo, vérifiant que de la drogue était vendue à «la ferme». Le 29 juillet, la police est entrée et a fouillé les lieux et huit personnes ont été arrêtées, dont les deux prévenus et des mineurs.

Lors de la perquisition , les agents ont retrouvé plusieurs biens des victimes et la maison dans laquelle elles vivaient. Ils ont également trouvé plusieurs pilules de haschich et ont localisé une plantation de marijuana intérieure reliée à la lumière par un crochet irrégulier. Parmi les détenus, la victime a identifié les deux prévenus et deux autres personnes. Par ailleurs, l’un des policiers a expliqué que la victime avait refusé de rentrer chez elle car « il avait peur des représailles ».