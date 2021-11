La France a annoncé, ce lundi 29 novembre 2021, par le biais de son ambassadrice au Maroc, la mise en place de vols spéciaux pour les ressortissants, actuellement bloqués au Maroc.

« Des vols spéciaux sont mis en place pour les personnes n’ayant pas pu rentrer en France », a indiqué dans la matinée de lundi, Hélène Le Gal, dans un tweet. Selon l’ambassadrice, ces passagers devront être « soumis à autorisation ».

« Rapprochez-vous de Air France et de Transavia », a-t-elle ajouté.

Des vols spéciaux sont mis en place pour les personnes n’ayant pas pu rentrer en 🇨🇵. Ils sont soumis à autorisation. Rapprochez-vous de @AirFranceFR et @transaviaFR . — Hélène Le Gal (@HeleneLeGal) November 29, 2021

Les deux compagnies aériennes n’ont pas encore communiqué à ce sujet.

Depuis dimanche 23h59, tous les vols réguliers vers et en provenance de la France sont interrompus « jusqu’à nouvel ordre », avaient annoncé jeudi les autorités marocaines en expliquant chercher à « faire face à la dégradation de la situation sanitaire dans certains pays du voisinage européen ».

En outre, le Maroc a décidé de suspendre le transport maritime de passagers avec la France à partir de la même date.

Dimanche, le Maroc a également décidé de suspendre tous les vols directs de passagers à destination du royaume pour une durée de deux semaines à compter de ce lundi à 23h59 et ce, « en raison de la propagation rapide du nouveau variant du virus de la Covid-19 – Omicron (B.1.1.529), notamment en Europe et en Afrique », et « afin de préserver les acquis réalisés par le Maroc dans la lutte contre la pandémie et protéger la santé des citoyens ».

Une évaluation de la situation sera entreprise régulièrement afin d’ajuster, au besoin, les mesures nécessaires, a précisé le le Comité interministériel de suivi de la pandémie.

D’autres vols de rapatriement devront être organisés par les ambassades des chaque pays concerné.