Diapo. Des stars marocaines se solidarisent avec la campagne de boycott

De nombreuses célébrités marocaines dont Latifa Raâfat, Issam Kamal, Rachid El Idrissi, Doc Samad ou encore Rajaa Belmir ont exprimé leur solidarité avec la campagne de boycott visant trois grandes marques marocaines.
Pour rappel, plusieurs hommes politiques dont Le ministre de l’Economie et des finances, Mohamed Boussaïd et le ministre de l'agriculture Aziz Akhannouch ont critiqué cet appel au Boycott. Ce dernier avait par ailleurs mis en garde contre les dangers de cette campagne qui, selon lui, porte atteinte aux petits producteurs laitiers marocains.
La chanteuse Saïda Charafa avait, un temps, publié un post sur son compte Instagram où elle affichait son soutien à la campagne de boycott. L'artiste l'a finalement supprimé de son compte du réseau social sans pour autant donner d'explication. Ci-dessous, une capture d'écran de son post supprimé.
ابنة الشعب ، بعد الله من صنع الفنان و شعبيته هو جمهوره في هذا الوطن الحبيب ، صحيح اننا مع تشجيع المنتوجات المصنوعة في بلادنا و مع تطويرها لكننا لا نقبل على نفسنا الاحتكار و للشعب المغربي الحق في مطالبة سلمية لتسوية وضعيته و لا اسمح لاحد بان يتهم الشعب المغربي بالخيانة لمجرد مقاطعة منتوجات معينة ، فالمواطن حر في اختيار ما يشتريه على حسب قدرته الشرائية .. حتى حنا ولاد الشعب و حتى حنا كانتقضاوا ! #مقاطعون #بنت_الشعب #الله_الوطن_الملك
انا ولد الشعب انا مغربي و انا متضامن مع خواتاتي و خوتي. تمحنت ف كلية الطب و رغبت و زاوكت باش يعطيىوني الحي الجامعي و أمي حبيبتي دلات برأسها و باست الرؤوس باش يعطيوني بيت ف الحي الجامعي اللي كانوا حارميني منو كولد الشعب و زيد و زيد... قريت بلا منحة و شرفت بلادي ف المحافل الدولية و مازال العاطي يعطي خديت جنسية فخرية أمريكية و عايش ف بلادي، ف ماها و خضرتها و همها و خيرها لاحقاش مغربي حر و نموت على بلادي.
#مقاطعوووووووون❤ نعم انا مع حملة #مقاطعووون ضد الغلاء الذي يزداد يوما بعد يوم انا بنت الشعب بنت بسيطة من حي بسيط ولن ارضى بهذا على بلدي الجميل ،مقاطعة منتوجات ليست بخيانة يا عباقرة وإنما هي نتائج ما تحمله الكثيرون والآن قد طفح الكيل لسنا ب (مدوخين) مثلما ينعث بعض (المدوخون) فكل يرى الناس بعين طبعه ، نحن مفخرة البلد نحن مغاربة العالم نحن من نسعى لتمثيل بلدنا احسن تمثيل كمواطنين مغاربة في كل زمان ومكان 🇲🇦 كلنا مقاطعون .#مقاطعووون#الله_الوطن_الملك #عاش_المغرب_ملكا_و_شعبا #المغرب_مغربنا فيقو معانا الفنانه ، كاين الفقير بحال اَي بلد في الوطن العربي المواطن البسييييط لي ميقدرش يشري لقمة للافطار بسبب الغلاء 😒#مقاطعوووووووووووون