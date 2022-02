Des médecins internes et résidents qui exercent dans plusieurs établissements hospitaliers souffrent de retards de salaires. Le ministre de la Santé, Khalid Ait Taleb, a été interpelé sur le sujet.

Alors que le royaume est frappé, à l’instar des pays du monde, par la pandémie du coronavirus, certains médecins internes et résidents n’ont pas reçu leurs salaires et indemnités depuis des mois, malgré leurs multiples protestations, rapporte le quotidien Al Ahdath Al Maghribiya dans sa parution du mercredi 22 février.

L’affaire est arrivée jusqu’au Parlement. Hassan Oumarbit, député PPS (Opposition) de la Chambre des représentants, a adressé une question écrite au ministre de la Santé et de la protection sociale Khalid Ait Taleb, au sujet du retard pris par le versement des salaires aux médecins résidents et internes. Un grand nombre des médecins résidents du lot 2021, qui exercent dans divers établissements hospitaliers du royaume, vivent une situation financière et psychologique particulièrement délicate, a fait savoir le parlementaire.

Ces retards de salaires ont eu un impact négatif sur le travail des médecins, qui ont considérablement souffert aussi bien socialement que personnellement, d’autant plus que l’a majorité d’entre eux ne possèdent pas de revenus alternatifs qui auraient pu les aider à joindre les deux bouts, a ajouté le député PPS.

Dix-huit de ces médecins résidents et internes exercent au Centre hospitalier régional Hassan II d’Agadir. Leur situation est particulièrement critique puisqu’ils n’ont pas reçu leurs indemnités pour la deuxième année consécutive. Beaucoup d’entre eux n’ont même plus de quoi se nourrir, détaillent nos confrères arabophones.