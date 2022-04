Dans le cadre du démantèlement du vaste réseau de trafic d’organes, les enquêteurs ont arrêté des personnes qui ont vendu leurs reins contre des sommes avoisinant les 140.000 dirhams.

Le journal Al Ahdat Al Maghribiya revient dans son édition du mercredi 6 avril 2022 sur le démantèlement mardi par la Brigade nationale de la police judiciaire (BNPJ) du grand réseau spécialisé dans le trafic d’organes. Un réseau qui faisait de la publicité sur facebook pour la vente d’organes humains.

L’opération menée par la police, conjointement avec les services de renseignement, a permis d’interpeller également des individus ayant vendu leurs organes en Turquie, écrit le journal.

Les enquêteurs ont suivi la piste de l’argent. Il s’avère que les prévenus ont cédé leurs reins contre une somme de 14.000 dollars américains, soit 133.000 dirhams, payée en devises, révèle Al Ahdat Al Maghribiya. Quatre personnes, dont trois femmes, ont ainsi été déférées par la police devant le parquet de Casablanca.

Les suspects entretenaient, selon la DGSN, des liens avec un réseau criminel opérant en dehors du Maroc, constitué de ressortissants étrangers impliqués dans le prélèvement et la vente d’organes humains.

Les perquisitions menées par les éléments de la BNPJ se sont soldées par la saisie de sommes d’argent en monnaie nationale et en devises soupçonnées d’être le butin de ces activités criminelles.

Trafic de drogue

Des reçus de virements étrangers, d’analyses des groupes sanguins de nombre de victimes potentielles, ainsi que des quantités de chira et des téléphones portables qui ont été soumis aux expertises techniques requises, ont aussi été saisis.

Les suspects ont été placés en garde à vue pour les besoins de l’enquête ordonnée par le parquet compétent. Les opérations de recherche et de coordination avec le bureau d’Interpol à Ankara, en Turquie, se poursuivent pour confondre et interpeller tous les complices, marocains et étrangers, impliqués dans la commission de ces actes criminels.