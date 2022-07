Le titre de « Champion National des jeunes leaders Marocains 2022 » a été décerné à l’équipe JLM FSJES Agadir, représentant la Faculté des Sciences juridiques économiques et Sociales de la ville d’Agadir, à l’issue de la 9ème édition de la compétition nationale des jeunes leaders Marocains tenue ce dimanche 3 juillet à Casablanca.

La finale a mis en compétition douze équipes JLM des différentes villes du royaume, rassemblant quelques 1.500 étudiants autour de 90 projets d’entrepreneuriat social, de solidarité et environnementaux réalisés avec et au profit d’environ 50.000 bénéficiaires, indique un communiqué de Jeunes Leaders Marocains.

L’équipe JLM FSJES Agadir s’est distinguée par 3 projets concentrés tous dans la même région de Tinfat, dans la commune de Sidi Hsain, province de Taroudant. Tout d’abord le projet « Le comptoir de Tinfat » qui a permis à 30 femmes de relancer l’activité génératrice de revenus liée à la production et à la commercialisation de tapis, créant ainsi de l’emploi et de la richesse.

Le deuxième projet qui s’est distingué est celui de «l’éco Tinfat » qui vise la mise en place d’un système d’adduction de l’eau potable par l’énergie solaire. Et le 3ème projet est « Hiver d’Or », une caravane médicale et solidaire qui est à sa 6ème édition et qui a touché plus de 1.000 bénéficiaires directs à travers des consultations médicales, ophtalmologiques, la distribution de paniers alimentaires, de vêtements et de couvertures.

En plus de ces 3 grands projets, l’équipe championne du programme JLM 2022 a mené plusieurs actions comme des campagnes de don de sang, du Iftar solidaire, des actions auprès des SDF et bien d’autres, poursuit la même source.

Le jury de la compétition Nationale des JLM 2022 était composé de plus de 40 grandes personnalités du monde de l’entreprise, ainsi que des représentants du gouvernement et de la société civile.