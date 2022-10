Une équipe maroco-polonaise d’archéologues a fait une importante découverte d’une tour d’observation de l’armée romaine près du site archéologique de Volubilis, a annoncé l’ambassadeur de Pologne au Maroc Krzysztof Karwowski.

Pour la première fois, une tour d’observation construite et utilisée par l’armée romaine a été sondée à 6,5 km au sud de l’ancienne ville de Volubilis, autrefois capitale de la Mauritanie Tingitane.

Selon la même source, la tour a été érigée à la frontière sud de la province romaine à une distance d’environ 2 km de la garnison la plus proche de l’ancienne ville de Volubilis.

Les travaux sur le site se poursuivent depuis 2021 dans le cadre d’un accord de coopération entre l’Université de Varsovie et l’Institut d’archéologie et du patrimoine culturel (INSAP) de Rabat.

Les découvertes conjointes confirment la présence d’une armée romaine sur le site d’El Mellali. Il s’agit d’une percée dans l’étude du système de défense de la vallée dans laquelle se trouve Volubilis, la plus grande ville de cette partie de l’Afrique romaine.

De toutes les provinces de l’Empire romain, la Maurétanie Tingitane possède le système de défense le moins connu. Cette découverte va donc aider davantage dans la reconstitution de l’histoire de la Maurétanie Tingitane, qui comptait sept colonies, à savoir Zilis, Babba, Banasa, Tingis, Lixus, Rusadir et Volubilis.

Les missions précédentes travaillant sur le terrain avaient proposé les emplacements de toute une série de tours de guet, mais personne n’avait auparavant fouillé de tels sites.

“The foundations of the Roman defence tower are wonderful evidence of the Roman defence system around Volubilis. This is thanks to the excellent cooperation between Polish and Moroccan archaeologists. We look forward to further discoveries, said Polish Ambassador @KAKarwowski

