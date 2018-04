Départ du SG de la Chambre des conseillers: Khouja dément

Plusieurs sites d’informations ont diffusé l’information concernant le remplacement du secrétaire général de la seconde Chambre Wahid Khouja. Joint par H24info, ce dernier dément catégoriquement.

«Aujourd’hui, je suis toujours le secrétaire général de la seconde Chambre.» a tenu à préciser l’actuel secrétaire général de la Chambre des conseillers face aux dernières rumeurs sur son départ. «Pour preuve, je suis actuellement à Madrid pour un déplacement professionnel dans le cadre de la 4e session du forum parlementaire Maroc-Espagne, qui se poursuivra jusqu’à demain», a-t-il précisé.

Plusieurs de nos confrères ont expliqué que Khouja se prépare à quitter la seconde Chambre en accélérant un ensemble de transactions qu'il a supervisées avec le président de la Chambre des conseillers, Hakim Benchemass.

Khouja dément et explique qu’il était occupé ces dernières semaines à préparer l’ouverture de la session printanière du Parlement et le forum parlementaire Maroc-Espagne. «La nomination du secrétaire général de la seconde Chambre se passe de la manière suivante: les conseillers élisent un président et ce dernier propose au roi un secrétaire général, et le roi donne son accrod pour la nomination du SG de la seconde Chambre», rappelle Khouja.

«De toute façon, je ne suis pas éternel et je quitterai la seconde Chambre tôt ou tard. Je suis un fonctionnaire de l'état et à l'instar de tout fonctionnaire, ma carrière a une fin, qui est la retrait. Je suis plus sur la fin de mon parcours au Parlement que sur le début», a-t-il conclu.

Wahid Khouja a été nommé secrétaire général du “Sénat marocain” en 20O9 et a été reconduit en 2014. En 2016, le roi a accepté de repousser l'âge de sa retraite.