L’examen écrit du concours d’accès aux facultés de médecine, qui a eu lieu le 29 juillet dernier, a été marqué par des fuites inédites sur les réseaux sociaux. Le ministère de l’Enseignement supérieur est appelé à ouvrir une enquête.

La Commission nationale marocaine des étudiants en médecine, médecine dentaire et pharmacie appelle le ministère de l’Enseignement supérieur à « ouvrir en urgence une enquête pour vérifier la véracité des publications diffusées » sur les réseaux sociaux et via l’application Whatsapp et les allégation de tricherie » à l’examen d’accès aux facultés de médecine de pharmacie et de médecine dentaire.

Dans un communiqué diffusé le 1er aout, la commission demande également de « prendre toutes les procédures juridiques et administratives pour poursuivre les intéressés et désigner les responsabilités » de toute personne impliquée dans ces fuites. Elle appelle aussi à refaire « l’examen s’il le faut ».

Il s’agit plus exactement de l’examen écrit du concours commun qui a eu lieu vendredi 29 juillet. Le jour de l’examen, plusieurs captures d’écran avec les sujets et leurs corrections ont circulé dans des groupes Facebook notamment, suscitant l’indignation des internautes.

L’Instance démocratique marocaine des droits de l’Homme (IDMDH) a également appelé le ministère de l’Enseignement supérieur à ouvrir une enquête sur ces fuites. L’ONG s’inquiétant notamment des « répercussions négatives sur le secteur et sur la santé des citoyens à l’avenir ».

Pour l’instant, le ministère de l’Enseignement supérieur n’a pas réagi à ces incidents inédits dans les coucours de médecine. Les résultats de l’examen écrit seront annoncés au plus tard mercredi 3 aout, avait fait savoir le département de Abdellatif Miraoui dans une note explicative diffusée à l’attention des candidats avant l’examen.