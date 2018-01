Défense et sécurité: le Maroc prend part à une réunion importante de l’UA

La réunion des Experts préparatoire à la 10e session ordinaire du Comité technique spécialisé sur la défense, la sûreté et la sécurité (CTSDSS) de l'Union africaine (UA) a débuté ses travaux, vendredi à Addis-Abeba, avec la participation du Maroc.

La délégation marocaine à cette réunion est composée des représentants du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération Internationale, du ministère de l'Intérieur et de l'Administration de la Défense Nationale.

La cérémonie d'ouverture a été marquée par une minute de silence en mémoire des soldats de maintien de la paix et des victimes de violence en Afrique, suivie de l'adoption de l'ordre du jour et du bureau du CTSDSS.

Lors de cette réunion de trois jours, qui se déroule au siège de l’UA, les délégations participantes devront examiner plusieurs questions, notamment le rapport du président de la Commission de l'UA et le rapport des experts sur la vérification des capacités engagées par la Force africaine en attente (FAA), créée en 2003 par l'UA.

Les participants devront également examiner le projet de plan de travail de cinq ans de Maputo sur l'amélioration de la FAA (2016-2020), le projet des besoins des coûts communs pour les opérations de soutien de paix de l'UA, le projet de statut sur l'établissement du Fonds spécial de l'UA pour la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent en Afrique et le projet de règlement intérieur d'Afripol.

Les travaux se déroulent sur 3 jours (5-7 janvier), suivis de la 13è réunion ordinaire des Chefs d'Etat Major des armées et des Chefs de services de sécurité et de sûreté (8 janvier) et de la 10è réunion ordinaire du Comité Technique Spécialisé sur la Défense, la Sécurité et la Sûreté de l'UA (9 janvier).