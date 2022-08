Le Maroc a passé une commande, estimée à 141,1 millions de dollars, pour acquérir de nouveaux équipements dits de commandement et de contrôle auprès des États-Unis. Le Congrès américain doit encore donner son feu vert.

Le département d’État américain a donné son accord préalable pour la vente de matériel de défense au Maroc, annonce un communiqué de l’Agence américaine de coopération en matière de Défense et de Sécurité (DSCA).

Cette vente qui doit encore être approuvée par le Congrès comprend notamment des systèmes de radio tactiques, des applications cryptographiques, ainsi que des systèmes de communication sécurisés. Le coût total de cette commande est estimé à 141,1 millions d’euros, précise la même source.

Ce projet de vente « soutiendra la politique étrangère et la sécurité nationale des États-Unis en contribuant à renforcer la sécurité d’un allié majeur non membre de l’OTAN», souligne la DSCA, notant que ces équipements permettront au royaume de «faire face aux menaces actuelles et futures en fournissant en temps opportun des services de renseignements, de surveillance et de reconnaissance».