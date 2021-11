La coopération entre Maroc et les États-Unis en matière de défense se porte bien et le Royaume reste d’ailleurs l’un des rares pays qui va bénéficier de la dernière version du système antimissile Patriot.

Des tentatives au sein du Congrès américain visant à réduire le montant des aides militaires accordées par les États-Unis au Maroc ont échoué, croit savoir Forum Maroc, la plateforme relayant des informations d’ordre militaires et stratégiques.

Ces manœuvres qui essayaient également d’écarter le Maroc du programme de coopération militaire de l’US Army se sont soldées par un échec monumental, précise cette page.

La coopération entre le Maroc et les États-Unis devra même s’accentuer. En témoigne d’ailleurs un rapport datant de 2019 et déclassifié par le Département américain de la Défense consacré au programme «Patriot Advanced Capability-3 Missile Segment Enhancement (PAC-3 MSE) et qui cite le Maroc comme client potentiel avec la Suède et la Norvège.

En cours de développement par Lockheed Martin, entreprise américaine de défense et de sécurité, ce système de défense a été développé pour faire face aux diverses menaces venues du ciel avec une grande efficacité, à la lumière de ses expériences sur les champs de bataille et des lacunes apparues dans ses versions précédentes, révèle FAR-MAROC.

Les principaux fournisseurs de l’armée marocaine sont les États-Unis, la France et l’Espagne. Le Royaume est d’ailleurs le plus gros acheteur d’armes américaines en Afrique.