Le géant israélien d’industrie de la défense, Israel Aerospace Industries (IAI) fournira aux Forces Armées Royales (FAR) le système de défense antiaérien et antimissiles Barak MX pour un montant de plus de 500 millions de dollars, affirme la presse israélienne.

Le Maroc vient de finaliser un contrat d’acquisition du système de défense aérienne et antimissile Barak MX, fabriqué par l’entreprise Israel Aerospace Industries (IAI) pour une valeur de plus de 500 millions de dollars, révèle ce dimanche 13 février 2022. le média spécialisé dans le domaine de la défense Globes.

Il s’agit d’un dispositif militaire qui permet de protéger contre toute sorte de menaces que ce soient des missiles ou encore des engins comme des drones. Ce dispositif combine trois modèles d’intercepteurs de type Barak d’IAI. Il y a Barak-MRAD un moteur-fusée à impulsion unique qui bloque les missiles jusqu’à des distances de 35 kilomètres. Puis, le Barak-LRAD, un moteur-fusée à double impulsion qui, lui, intercepte des missiles jusqu’à des distances de 70 kilomètres. Et enfin, le moteur-fusée à double impulsion Barak-ER qui possède une autonomie de 150 kilomètres.

Barak-MX est équipé d’un radar et divers équipements afin de garantir une meilleure couverture des avions de combat, des hélicoptères, des drones, des missiles de croisière, des missiles sol-air et des missiles sol-sol, poursuit Globes.

« C’est durant la visite du ministre de la défense Benny Gantz en novembre dernier que le Maroc a demandé officiellement à Israël des systèmes de défense. Gantz a, rappelons-le, profité de sa visite pour signer un protocole d’accord sur la collaboration en matière de défense entre les deux pays », écrit Globes.

« Ces accords permettent ainsi au Maroc d’obtenir facilement des équipements de sécurité israéliens de haute technologie, et d’œuvrer pour une coopération en matière de planification opérationnelle et de recherche et développement », conclut la publication.