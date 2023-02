Défense: le Maroc a acquis des lance-roquettes israéliennes, d’une portée de 300 km

Les Forces Armées Royales (FAR) ont acquis des lance-roquettes PULS israéliennes, doté d’un système pour lanceurs de missiles capable d’utiliser une variété de munitions avec une portée de 300 kilomètres.

Le général Tomer Bar, commandant de l’armée de l’air israélienne, a entamé mercredi sa première visite officielle au Maroc. C’est dans ce contexte que la page Facebook Far-Maroc l’acquisition de lance-roquettes PULS israéliennes, un système pour lanceurs de missiles capable d’utiliser une variété de munitions avec une portée de 300 km.

Produits exclusivement par la société israélienne ELBIT SYSTEMS, ces lance-missiles viennent renforcer l’artillerie marocaine. Une nouvelle arme qui vient renforcer « les capacités de dissuasion exclusives du royaume, dans le but d’améliorer l’équilibre des forces dans la zone », lit-on dans la publication de Far-Maroc. Cette acquisition s’inscrit dans la suite de celle du système français breveté, CAESAR.

« Ce système est une bonne alternative au système HIMARS, avec des capacités de terrain et de défense de qualité qui ont fait leurs preuves d’efficacité au plus haut niveau. Elle est également considérée comme la meilleure réponse à la propagation de certains missiles balistiques dans la région, ce qui maintient l’équilibre des forces et renforce la position du royaume en tant que force régionale, pôle de stabilité et porte-parole suffisant pour les questions régionales et continentales », poursuit le texte.

Le lanceur polyvalent comprend deux PODS; chaque POD est conçu pour un type de roquette spécifique : l’Accular 122mm (18 roquettes) avec une portée jusqu’à 35km, l’Accular 160mm (10 roquettes) avec une portée jusqu’à 40km, l’EXTRA (4 roquettes) avec une portée de jusqu’à 150 km et le Predator Hawk (2 fusées) avec une portée allant jusqu’à 300 km. Le système peut neutraliser avec précision et efficacité les cibles spécifiées à toutes les distances, lit-on sur le site de Elbit Systems.

« PULS est conçu pour maximiser la réponse avec une flexibilité de tir optimale, sans nécessiter de modifications spéciales du système. Une mission de tir typique peut être exécutée en moins d’une minute à partir de l’initiation. Le PULS™ est entièrement adaptable aux plates-formes existantes, ce qui permet une réduction significative des coûts de maintenance et de formation qui seraient nécessaires avec une nouvelle plate-forme de véhicules. Le lanceur a été spécialement conçu pour combler les lacunes entre toutes les briques de l’artillerie: moyens de tir, capteurs et C4I », explique la page facebook.