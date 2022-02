La frégate Sultan Moulay Ismail de la Marine royale a été intégrée à un exercice du groupe aéronaval français, pour la mission baptisée Clemenceau 22.

Jusqu’au 3 février, la frégate marocaine Sultan Moulay Ismail a été intégrée au groupe aéronaval (GAN) français, apprend-t-on dans un communiqué du ministère français des Armées, relayé le 7 février par l’ambassade de France au Maroc. Elle avait appareillé de Toulon le 1er février, avec le porte-avions Charles de Gaulle déployé pour la mission Clemenceau 22.

« Les manœuvres conjointes des unités de cette force aéromaritime multinationale ont couvert un large spectre d’activités, permettant d’accroitre l’interopérabilité entre partenaires de l’OTAN et partenaires historiques du bassin méditerranéen, ainsi que la connaissance mutuelle entre la France et le Maroc », explique le ministère français.

Selon ce dernier, les membres d’équipage de la frégate Sultan Moulay Ismail ont participé à des exercices de défense aérienne, impliquant les aéronefs du groupe aérien embarqué, et des exercices de tirs.

« Dans le cadre de manœuvres aviation, l’hélicoptère Alouette III du bâtiment de commandement et de ravitaillement Marne a également effectué plusieurs appontages (de type touch and go) sur la frégate marocaine. Celle-ci a aussi réalisé une présentation au ravitaillement avec le bâtiment français », détaille la même source.

Le ministère des Armées rappelle aussi qu’au printemps 2021, la frégate Allal Ben Abdellah avait déjà été intégrée au GAN en début de mission Clemenceau 21. « L’intégration à la montée en puissance du groupe aéronaval d’une unité marocaine permet de renforcer notre interopérabilité en la mettant en œuvre au sein d’une Task Force constituée se préparant aux opérations du haut du spectre », explique le ministère français.

Il souligne également que « la France et le Maroc partagent des enjeux communs de stabilité et de sécurité de la Méditerranée et du flanc Sud de l’Europe » puisqu’ils « réalisent fréquemment, dans le cadre de leurs accords de coopération, des activités opérationnelles conjointes ».

Pour la France, les « activités navales constituent un pilier de cette coopération bilatérale franco-marocaine en matière de défense, et l’intégration de la frégate Sultan Moulay Ismail au groupe aéronaval y contribue directement. Par ces interactions bilatérales régulières, la France accompagne la montée en gamme de la marine marocaine, partenaire de l’Alliance atlantique dans le cadre du Dialogue méditerranéen depuis 1994 ».