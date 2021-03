Chaque année ils sont des centaines de milliers à abandonner l’école. Pour stopper l’hémorragie, le ministre de l’Éducation a décidé de poursuivre en justice les parents et tuteurs de ces élèves.

Dorénavant les parents et tuteurs des élèves qui ont abandonné les bancs de la classe seront poursuivi en justice, a annoncé e ministre de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Saaid Amzazi, cité par AlYaoum24.

La décision est basée sur les dispositions de la Constitution garantissant un accès à l’éducation à tous. Dans ce sens, le ministre a souligné qu’il est du devoir non seulement des familles, mais aussi de l’État de leur assurer ce droit, précise la même source.

D’ailleurs, un partenariat entre le ministère de l’Education et le ministère public a déjà été scellé, permettant de poursuivre en justice les parents empêchant leurs enfants de poursuivre leurs études obligatoires.

À noter que plus de 300.000 élèves ont abandonné l’école durant l’année scolaire 2019-2020. Toutefois, une légère baisse a été enregistrée par rapport à l’année précédente. «Le pourcentage des élèves ayant abandonné l’école entre les années scolaires 2018-2019 et 2019-2020 est passé de 2,7% à 2,1% dans l’enseignement primaire, de 12,1% à 10,4% dans l’enseignement secondaire collégial et de 8,8% à 7,4% dans l’enseignement secondaire qualifiant», indiquait le ministre.