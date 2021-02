Vieux de 2,5 millions d’années, ce macaque pourrait être l’ancêtre du macaque de Barbarie, seul macaque vivant à l’état sauvage sur le continent africain, notamment au Maroc, mais aussi seul primate d’Europe en liberté, à Gibraltar.

La découverte scientifique, publiée dans la revue Human Evolution, a été faite par un groupe de chercheurs marocains et espagnols dans le fameux site archéologique de Gafaït, dans la province de Jerada.

Il s’agit de restes fossiles appartenant à des macaques, indique le site Diari Mes. «Les six dents cercopithécidés datant de plus de 2,5 millions d’années sont d’une morphologie leur permettant de les classer dans le genre Macaca», précise la même source, notant que cette classification est provisoire.

Ces restes ont toutefois permis d’estimer la taille des macaques de cette époque, qui selon les chercheurs devaient peser environ 12 kilogrammes. De plus, la morphologie des dents a permis d’établir une similarité avec celles d’espèces actuelles d’Afrique du Nord, telles que le macaque de Barbarie ou Macaca sylvanus.

Cette découverte faite au Maroc a été réalisé par les chercheurs de l’Institut Catalan de Paléontologie Miquel Crusafont (ICP), l’Institut Catalan de Paléoécologie Humaine et d’Évolution Sociale (IPHES-CERCA), l’Université Rovira i Virgili (URV), le Département de géologie, Faculté des Sciences de l’Université Mohammed 1er d’Oujda) et l’Institut National des Sciences d’Archéologie et du patrimoine (INSAP).