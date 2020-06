Déconfinement, vaccin, Marocains bloqués…Le vrai du faux autour covid-19 au Maroc

Le Coronavirus, qui a contaminé plus de 8,9 millions de personnes dans le monde, est à l’origine d’un flot de Fake news relayées par des sites d’information et sur les réseaux sociaux. La MAP fait le tri entre l’intox et les bonnes informations pour une meilleure sensibilisation.

– Les nouvelles mesures pour la gestion de la 2ème phase du plan d’allègement du confinement sanitaire, annoncées dimanche dans un communiqué conjoint des ministères de l’Intérieur, de la santé, de l’Industrie, du commerce, de l’économie verte et numérique, entreront en vigueur dans les premières heures du jeudi 25 juin 2020 . VRAI

– 118 nouveaux cas d’infection au nouveau coronavirus (Covid-19) ont été confirmés au Maroc, portant à 9.957 le nombre total des cas de contamination. VRAI

– Mise en place d’un hôpital de campagne à Sidi Yahya El Gharb pour recevoir près de 700 cas enregistrés dans un foyer épidémiologique dans la province de Kénitra. VRAI

– Un total de 302 personnes, dont des bébés, des enfants et des personnes âgées, sont arrivées à l’aéroport de Tétouan Saniat R’mel à bord de deux avions en provenance d’Istanbul. VRAI

– Reprise des transports en commun entre les villes, routiers ou ferroviaires, selon des conditions prédéfinies. VRAI

– L’Organisation mondiale de la santé (OMS) admet que les vaccins ne fonctionneront pas contre le coronavirus. FAUX

– Des utilisateurs de Facebook publient depuis quelques jours sur leur page un lien vers des sites Internet censés délivrer un bon d’achat dans les magasins. FAUX