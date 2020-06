Déconfinement: quelles sont les conditions d’accès aux plages?

A la suite d’une circulaire du ministre de l’Intérieur, la wilaya de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima a décidé de conditionner l’accès aux plages situées dans la zone 1 dont les provinces sont déconfinées.

A la suite d’une circulaire du ministre de l’Intérieur Abdelouafi Laftit datée du 22 juin, la wilaya de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima a décidé de réguler l’accès aux plages relevant des provinces de la zone 1 (déconfinée), lit-on ce jour sur le site Rissala24.

Selon le site arabophone, il s’agit des plages de Tétouan, Chefchaouen, Al Hoceima, Fahs-Anjra et M’diq-Fnideq. Dès demain, jeudi 25 juin, l’accès aux plages sera autorisé entre 8h00 et 18H00. Les entrées aux plages devront être espacées de 2 km et sur la plage, une distanciation d’au moins 3 mètres doit être respectée entre chaque parasol, soit 6m2 par parasol.

De plus, les vacanciers doivent apporter leurs propres parasols car leur location est interdite, et ne peuvent pas être rassemblés à plus de quatre personnes à un même endroit sur la plage. Le port du masque reste obligatoire, que les personnes se promènent, fassent du sport ou se détendent sur le sable. Les autorités compétentes veilleront à ce que ces mesures soient mises en oeuvre dans le but d’éviter la propagation du nouveau coronavirus.