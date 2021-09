Le colonel-major des FAR à la retraite, Victor Ohayon, est décédé il y a trois jours. C’était l’officier de confession juive le plus gradé de l’armée marocaine.

Victor Ohayon, colonel-major au sein de l’armée marocaine et retraité, est décédé il y a trois jours, nous confirme un administrateur de la page Facebook Far-Maroc. Il était l’officier le plus gradé de l’armée marocaine parmi les militaires de confession juive.

Victor Ohayon était spécialiste en médecine interne et a été directeur du département de médecine interne au sein de l’hôpital pédagogique Mohammed V de Rabat.

« C’est l’officier de confession juive qui a eu le grade le plus important parmi les juifs qui ont servi dans l’armée. Dans la première promotion des officiers, appelée « promotion Mohammed V », il y avait au moins un officier juif. Et lui, comme la majorité des juifs qui ont servi dans l’armée, était intendant (logistique, ravitaillement…). Les intendants étaient médecins, dans les services sociaux… Il n’y avait pas d’officiers juifs par exemple dans l’armée des blindés, l’artillerie, la marine, etc. », abonde notre source.

Et d’ajouter: « Victor Ohayon était officier major, ce qui est un grade d’officier général. C’était quelqu’un de très patriote, l’ami de tous les officiers de sa génération, attaché aux valeurs de la nation et à ses principes. Les commentaires sous la publication témoignent à l’unanimité de ses qualités humaines et de ses compétences scientifiques ».

Simon Skira, secrétaire général de la Fédération française du judaïsme marocain et président de l’association d’amitié Israël-Maroc, a témoigné aussi son « admiration » pour le défunt militaire. « On a fait connaissance en 1996 dans le cadre de ma visite au Maroc en tant que Président de l’association d’amitié Israël-Maroc. Il a participé avec de nombreux musulmans marocains à notre accueil. J’ai admiré le fait qu’il soit marocain juif dans les FAR », a-t-il déclaré.