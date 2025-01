Le directeur général d’Amnesty International au Maroc, Mohammed Sektaoui, est décédé, ce samedi 4 janvier 2024, après une longue lutte contre la maladie.

L’un des plus grands défenseurs des droits humains du royaume n’est plus. Sektaoui était connu pour ses positions fermes et pour ses rapports mettant en lumière la situation des droits de l’homme au Maroc. Il a également défendu avec vigueur les prisonniers politiques.

Sa disparition constitue une grande perte pour la famille des droits humains au Maroc et pour l’activisme en faveur des droits humains, tant au niveau national qu’international.

Le défunt est resté tout au long de sa vie un militant et un défenseur des droits de l’homme. Il s’est engagé politiquement et syndicalement au sein de l’Union nationale des forces populaires (UNFP), puis de l’Union socialiste des forces populaires (USFP), du Parti du Progrès et de l’égalité (PPS), ainsi que dans le syndicat national de l’enseignement.

Le défunt est né à la ville de Ksar El Kebir le 7 mars 1952, et est resté fidèle à sa mission de défense des droits humains, à travers ses contributions académiques et ses participations sur le terrain dans toutes les activités de défense des droits de l’homme, jusqu’aux derniers instants de sa vie.

Ancien prisonnier politique, qui a accumulé une grande expérience en matière de défense des droits de l’Homme, à commencer par l’Association marocaine des droits humains (AMDH) lors de sa création, Mohammed Sektaoui est devenu, au fil des ans, un expert international en droits de l’homme réputé pour sa compétence, sa probité et sa sagesse. Il a contribué à l’instauration de la culture et de la pratique des droits de l’Homme au Maroc.