Dans un communiqué, l’Ambassade qui a également informé les ambassades et les organisations internationales présentes au Maroc du décès de la Reine Elizabeth II et du passage consécutif du trône britannique au Roi Charles III, a indiqué que le livre des condoléances sera ouvert le 9 et le 12 septembre entre 11h00 et 16h00.

D’autres livres de condoléances seront ouverts à l’ambassade du Royaume-Uni le vendredi 9 septembre et les lundi 12 et mardi 13 septembre entre 11h00 et 18h00, souligne le communiqué