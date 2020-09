Décès/covid-19: le Maroc classé 46e dans le monde (Worldometer)

Selon le site web Worldometer qui fournit en temps réel les statistiques mondiales sur le covid-19, le Maroc se classe en 46e position sur 215 pays, en termes de nombres de contaminés, mais aussi de décès du coronavirus.

Selon les dernières données du site web Worldometer datant d’aujourd’hui, jeudi 3 septembre, à 16h, le Maroc cumule un nombre total de 65.453 contaminés du covid-19, le hissant à la 46e d’un classement comprenant 215 pays et territoires. Sur un million de personnes, la moyenne des cas positifs s’élève à 1.770, soit la 107e place du classement mondiale pour cette catégorie.

Son voisin algérien s’illustre huit places après pour le total des contaminés, à la 54e, avec 45.158 cas positifs. Loin derrière à la 116e place, la Tunisie compte 4.196 cas contaminés.

Avec un total de 1.216 décès, le royaume se place également en 46e du classement. Sur un million de personnes, la moyenne de décès se situe à 33 cas, et celle des cas sérieux à critique à 31. En Algérie, on comptabilise 1.523 morts (43e place) et en Tunisie, 81 (116e).

Selon les statistiques, le Maroc a dépisté 1.978.840 personnes (32e place mondiale), soit une moyenne de 53.503 tests pour une population d’un million de personnes (95e).

Les données se basent sur une population marocaine totale de 36.985.624 personnes au 3 septembre 2020. Selon les données de l’ONU en milieu d’année, la population du Maroc 2020 est estimée à 36.910.560 personnes.

Avec un total de 50.357 personnes guéries (40e), le Maroc compte actuellement 13.880 cas actifs du coronavirus (35e).