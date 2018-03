Pas de GMT+1 pour les écoles de Dakhla-Oued Eddahab: les explications du ministère

La décision prise par l’Académie de la région Dakhla-Oued Eddahab d’adopter un horaire d’entrée spécial pour les établissements scolaires est dictée par les spécificités géographiques de la région, a indiqué, lundi, le ministère de l'Education nationale, de la Formation professionnelle, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Suite aux informations relayées par des sites électroniques et des réseaux sociaux sur l’exception de l’Académie de la région Dakhla-Oued Eddahab de l’application de l’heure légale, le ministère précise dans un communiqué que la décision prise par l’Académie d’adopter un horaire d’entrée spécial dans les établissements scolaires du cycle primaire, collèges, lycées et secondaire qualifiant (les cours commencent à partir de 9h le matin et de 15h l'après-midi) s'explique par les spécificités géographiques de la région où la différence entre les heures du lever et du coucher du soleil dans la région atteint 45 minutes.

La même source insiste que l’heure légale (GMT+1), adoptée au Maroc à partir du 25 mars, sera appliquée dans l’ensemble des services administratifs centraux, régionaux et provinciaux, ainsi que dans l’ensemble des établissements scolaires relevant du ministère.