Sur ordre du roi Mohammed VI, le Maroc a décidé de prolonger jusqu’au 10 janvier la présence du contingent marocain de secours envoyé en aide aux zones sinistrées de Valence, en Espagne.

La Direction générale de la protection civile et des urgences, relevant du ministère espagnol de l’Intérieur, a annoncé que cette prolongation résulte d’un accord bilatéral entre le Maroc et l’Espagne. Cette collaboration a permis de mobiliser 80 opérateurs spécialisés et 25 camions de type “cuba”, déployés par la Société Régionale Multiservices Casablanca-Settat. Il s’agit de la plus importante opération d’aide internationale organisée par le Maroc en Espagne.

Ce prolongement vise à finaliser l’extraction des boues accumulées dans les garages, conséquence des inondations dévastatrices causées par la DANA du 29 octobre dernier, qui a fait 223 morts et laissé quatre personnes portées disparues.

Depuis leur arrivée le 13 novembre, les équipes marocaines ont travaillé dans plusieurs localités fortement touchées par les inondations, notamment Picanya, Alfafar, Catarroja et Massanassa. Leur mission principale consiste à retirer les boues et débris dans les garages encore submergés, une tâche cruciale pour restaurer la vie normale dans ces zones.

La décision de prolonger leur mission a été prise après des consultations entre la Généralité valencienne et le Royaume. Elle complète les efforts déployés par l’Espagne, où près de 17.400 personnes, dont 8.500 militaires, participent aux opérations de secours. Les missions incluent également la réhabilitation des routes et le retrait des décombres.

En date de lundi dernier, les autorités espagnoles ont rapporté que 140 garages avaient été nettoyés, tandis que 43 opérations étaient en cours. Cette collaboration illustre l’importance des relations bilatérales entre le Maroc et l’Espagne face aux crises humanitaires.