Vingt films en compétition au Festival du cinéma méditerranéen de Tétouan

Vingt films sont en lice dans le cadre de 24ème édition du Festival international du cinéma méditerranéen de Tétouan (FCMT), qui se tiendra, du 24 au 31 mars.

Le jury de long métrage, présidé par le réalisateur et artiste tunisien, Nacer Khemir, départagera 12 films en lice qui seront projetés au cinéma Avenida à Tétouan, indique un communiqué de la Fondation du festival.

Il s’agit des films palestinien "Wajib" de Annemarie Jacir, espagnol "No sédeciradios" de Lino Escalera, géorgien et estonien "Scarymother" d’Ana Urushadze, serbe "Requiem pour madame" de Bojan Vuletic, grec "Polyxeni" de Dora Masklavanou, et libanais "Ghada El Eid" de Lucizn Bourjeily.

Le cinéma tunisien sera représenté par le film "Benzine" de Sarra Abidi, à côté des films roumain "Pororoca" de Constantin Popescu, franco-algérien "Les bienheureux" de Sofia Djama, égyptien "Fleur de cactus" de Hala Elkhoussy, italien "Veleno" de Diego Olivares, et du long métrage marocain "Cri de l’âme" d’Abdelilah Eljaouhary.

Quant au documentaire, 8 films sont en compétition. Il s'agit des films franco-palestinien "La chasse aux fantômes" de Raed Andoni, marocain "Maison à la prairie" de Tara Hadid, franco-palestinien "Un long été brûlant en Palestine" de Norma Marcos, libanais "194, nous, enfants du camp" de Samer Salamah, italien "Appennino" d’Emiliano Dante Valentina, français "Armonia, Franco et mon grand-père" de Ladjointe Xavier, libano-syrien "Obscure" de Soudade Kaadan, et du documentaire espagnol "Colis suspect" de Sofia Catala et Pérez Masdeu.

Pour les Séances spéciales, plusieurs films seront projetés hors compétition, en l'occurrence "La belle et la meute" de Kaouther Ben Hania (Tunisie), "Druzinica" de Jan Cvitkovič (Slovénie), "Lucky" de Sergio Castellitto (Italie), "Burnout" de Nourddine Lakhmari (Maroc) et "Crime des anges" de Bania Medjbar (France).

Dans la partie "Rétrospective: de part et d’autre de la Méditerranée", présentée en partenariat avec l’Institut Français de Tétouan et la direction provinciale du ministère de l’Education nationale de Tétouan, cinq films seront au programme.

Il s'agit de "L’Escale" de Kaveh Bakhtiari (Suisse), "Cornich Kennedy" de Dominique Cabrera (France), "Rengaine" de Rachid Djaïdani (France), "Tour de France" de Rachid Djaïdani (France) et "Cinq caméras brisées" d’Emad Burnat et Guy Davidi (Palestine/France).

A cela s'ajoutent six films pour enfants qui seront projetés dans la salle du Cinéma Espagnol, et ce en partenariat avec l’Institut Français de Tétouan, l’Association Boloré Logistics et la direction provinciale du ministère de l’Education nationale de Tétouan.