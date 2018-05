Vidéo. «Shalom», l'hymne à la paix de Malca

«Je viens d’un pays où ont cohabité durant des siècles les cultures arabes, musulmanes, amazigh et juives. En paix et en totale tolérance», c’est ainsi que Malca, chanteur basé à Paris qui a grandi à Casablanca présente son tout dernier single «Shalom».

Un clip envoûtant mêlant influences orientales, surimpressions et collages pour un résultat délirant mais toujours cohérent. Ce single issu de son dernier opus Casablanca Jungle sorti en octobre 2017, puise autant dans la culture marocaine que dans le r and b, l’électro et la pop. Ce clip portant un message de tolérance, s’inscrit tout à fait dans la lignée créatrice du chanteur qui nous avait étonné avec “Ya Layli”, fait planer avec “She Gets To High” et transporté dans les rues de la ville blanche avec Casablanca Jungle.

