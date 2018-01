Vidéo. Le discours de feu Hassan II devant les architectes, 32 ans après 

Le 14 janvier 1986 à Marrakech, feu Hassan II a prononcé devant le corps des architectes un discours. Cette datte est ainsi devenue au Maroc une occasion pour célébrer la journée nationale de l’architecte.

Une cérémonie de mise en lumière de la porte urbaine de ‘’Bab Boujloud’’ a eu lieu, samedi soir à Fès en présence notamment du chef du gouvernement, Saad Eddine El Othmani, de membres du gouvernement, du wali de la région de Fès-Meknès, gouverneur de la préfecture de Fès, Said Zniber et du président du conseil régional, Mohand Laenser.

Dans une déclaration à la MAP, la secrétaire d’Etat chargée de l’habitat, Fatna El Khiel a indiqué que cette initiative s’inscrit dans le cadre de la célébration du 32-ème anniversaire du discours prononcé le 14 janvier 1986 par feu SM Hassan II à Marrakech devant le corps des Architectes.

Cette action vise à mettre en valeur ce monument historique ancien de 12 siècles et à travers lui la ville de Fès, classée patrimoine mondial par l’Unesco.

De son côté, le président de l’ordre national des Architectes, Nakbouch Azzedine a souligné les Architectes n’ont pas cessé depuis des années de démontrer qu’ils sont proches des citoyens, à travers des actions d’où le choix du thème de cette journée '’l’Architecture au service du citoyen’’, a-t-il dit, ajoutant qu’outre l’illumination de la porte Boujloud, d’autres actions sont réalisées ou en cours, dont la création d’une passerelle métallique en faveur des tanneurs à Chouara, le réaménagement de la place de la résistance à Fès et bientôt la mise en lumière de la porte Bab Mansour à Meknès.

Organisée par le ministère de l’aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville et l’Ordre national des architectes, la journée de l’architecte intervient en commémoration du 32-ème anniversaire du discours prononcé le 14 janvier 1986 par feu Hassan II devant le corps des Architectes et du 12-ème anniversaire de la Lettre Royale adressée par le roi Mohammed VI aux Architectes le 18 janvier 2006.

Selon le ministère, cet évènement constitue l’occasion de célébrer l’architecture et l’architecte et offre un espace de débat et de partage autour des thématiques qui ont trait à l’architecture au Maroc, qui connait aujourd’hui un ‘’tournant historique’’, eu égard aux nouvelles lois et aux décrets relatifs à l’exercice de la profession.

A ce titre, une série de conférences, d’expositions et d’ateliers de réflexion sont au programme, avec la participation de partenaires institutionnels, de professionnels, d’invités internationaux et d’acteurs de la société civile.

Cette journée sera suivie par l’organisation de la 2-ème édition du festival de l’architecture, qui aura lieu du 15 au 19 janvier à Fès, Taza et Meknès. Cette édition sera marquée par l’organisation d’expositions, d’ateliers de dessins, de conférences et de visites guidées aux sites patrimoniaux des anciennes médinas.

