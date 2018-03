Trois Marocains dans les "short listes" de l'édition 2018 du Prix Cheikh Zayed du Livre

Le prix Cheikh Zayed du Livre vient de dévoiler les "short listes" des différentes catégories de sa douzième édition, dans lesquelles figurent trois écrivains et chercheurs marocains.

Ainsi, la liste de la catégorie du "jeune auteur" comprend l’ouvrage "Rih Chergui" de l’écrivain marocain Mohcine Ouakili, publié aux éditions "Dar Saqi" (Beyrouth 2017).

Dans la catégorie des "arts et études critiques", la liste comporte deux œuvres de chercheurs marocains, à savoir "Dans la rhétorique d’Al Hajjaj: vers une approche rhétorique d’Al Hajjaj de l'analyse du discours" de Mohamed Machbal (édition Konouz Al Maarifa, Amman 2017), et le livre "le développement de l'alphabet arabe et les défis de la mondialisation" d'Abderrazak Tourabi, publié par l'Institut des études et recherches relevant de l'Université de Mohammed V à Rabat en 2015.

Pour ce qui est de la catégorie des "lettres", la liste est composée des romans "Yakfi annana maan" (il suffit qu’on est ensemble) de l’écrivain égyptien, Izzat Qamhaoui (2017), "Ikhtiyar Annadam" (le choix du regret) du Syrien Khalil Souilah (2017), "Achaytan yohibbo ahyanan" ("le diable aime parfois) de l’écrivaine saoudienne Zaynab Hafni (2017) et "Anaqid Arradila" (grappes du vice) du Mauritanien Ahmed Ould Al Hafid.

Dans la catégorie de "la littérature de l’enfant", la liste comprend "Jadail khadrae" de l’écrivain syrien Mohannad Al Aqous, "Ana Salma" de la Syrienne Lina Houyane Hassan et "Dinarof" de l’Emiratie Hassa Al Muhairi.

La liste de la catégorie du "jeune auteur" comporte aussi "Amtar sayfiya" (Pluies d’été) de l’écrivain égyptien Ahmed Al Qarmalaoui (2017) et "La leçon de la rhétorique arabe, entre la sémantique et l'analyse du discours" de l’académicien algérien Lakhdari Saad (2017).

S’agissant de la catégorie de "la traduction", la liste comprend des oeuvres traduites en trois langues à savoir, la traduction de Loay Abdelmajid Assayd (Egypte) de l’ouvrage en anglais de Luciano Flofridi intitulé "The Fourth Revolution : How the infosphere is reshaping human reality", la traduction de l’ouvre en langue française "histoire et philosophie des sciences" de Thomas Lepeltier, réalisée par Mohamed Ahmed Tajjou (Syrie) et enfin la traduction à partir de l’allemand effectuée par Naji Al Awnali (Tunisie) du livre "Théorie esthétique" du philosophe Théodor Adorno.

D’autre part, on retrouve dans la "short liste" de la catégorie "des arts et études critiques" trois oeuvres, dont "L’écriture et la construction de la poésie chez Adonis" du chercheur tunisien Omar Hafid (2015).

Enfin, la liste de la catégorie de "l’édition et les techniques culturelles" est composée des maisons d’édition "Dar Al Kitab Al Jadid", "Attanwir" et la Fondation arabe pour les études et l’édition (Beyrouth) ainsi que "Toubkal" (Maroc).

Il convient de noter que le prix réservé à la catégorie du "développement et de l'édification de l'Etat" a été retiré cette année.

Les gagnants dans les différentes catégories seront annoncés la semaine prochaine, alors que la cérémonie de remise des prix est prévue le 30 avril prochain à Abou Dhabi.