Les plus anciennes traces d’ADN en Afrique découvertes au Maroc

Une équipe d'archéologues et de généticiens a découvert dans la grotte de Taforalt à l'Oriental les plus anciennes traces d’ADN d’un Homo sapiens en Afrique.

Les plus anciennes traces d'ADN d'un Homo sapiens découvertes dans la grotte de Taforalt dans la région de l'Oriental. Un communiqué du ministère de la Culture publié jeudi 15 mars, annonce que les traces trouvées par une équipe internationale d'archéologues et de généticiens datent de 15000 ans.

L'équipe qui menait les recherches dans cette grotte emblématique, a été dirigée par Abdeljalil Bouzouggar et Saïd Amzazi, deux professeurs de l’Institut National des Sciences de l’Archéologie et du Patrimoine à Rabat et de l’Université Mohammed V à Rabat, Johannes Krause et Choongwon Jeong, de l’Institut Max Planck des Sciences de l’Histoire de l’Homme à Jena en Allemagne, en compagnie des chercheurs de l’Université Mohammed 1e à Oujda, du Musée d’Histoire naturelle à Londres, de l’Institut Max Planck d’Anthropologie évolutive à Leipzig en Allemagne et de l’Université d’Oxford.

Les recherches ont démontré des liens anciens de l'Homo sapiens marocain, d’une part, avec l’Afrique subsaharienne, surtout l’Afrique de l’Ouest, et d’autre part, avec le Proche Orient.