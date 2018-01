La HACA lance son nouveau site web destiné à recevoir les plaintes des citoyens

La Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle (HACA) a annoncé avoir lancé, le 1er janvier 2018, son nouveau site web destiné à informer les citoyens sur sa mission et à recevoir leurs plaintes.

Ce site a été résolument bâti pour aménager des outils en ligne d’accès et d’échange pour les citoyens désireux de s’informer sur l’institution ou de déposer une plainte, a indiqué la HACA dans un communiqué. Cette refonte du site web de la HACA a aussi élargi la place d’information et d’échanges avec les opérateurs audiovisuels, à la disposition desquels elle a mis en place, en concertation avec eux, pendant plus de deux ans de conception et de tests, une plateforme d’échange d’informations, de correspondances administratives et de concertation, a précisé la même source. La HACA a réservé à cette plateforme une place importante aux contenus d’analyses et de suivi, par secteur (radios, télévisions) et par opérateur, ainsi que des statistiques, des données économiques, des réactions de la presse, des tendances des usagers, des nouveautés technologiques et des rendez-vous professionnels nationaux et internationaux.

Le communiqué ajoute que "cette plateforme, qui permet aussi aux opérateurs médias de recevoir instantanément des alertes techniques exigeant de la part de la HACA des interventions rapides d’aide, en cas de coupure de diffusion par exemple, de perturbations dans les fréquences radio, ou de certains manquements à la réglementation en vigueur, est l’outil partagé entre la HACA et le monde audiovisuel national, ce qui est à même de faire avancer progressivement le paysage national".