Vidéo. Festival Mawazine 2018: la diva Majida El Roumi au Théâtre National Mohammed V

La prestigieuse soprano libanaise Majida El Roumi se produira au Théâtre National Mohammed V, le jeudi 28 juin, dans le cadre de la 17e édition du Festival Mawazine Rythmes du Monde, a annoncé lundi l'Association Maroc Cultures, organisatrice du festival.

Cette année, le festival Mawazine Rythmes du Monde offre une très belle programmation, avec les plus grands noms de la musique arabe, dont la grande Majida El Roumi, a indiqué l'association dans un communiqué.

Considérée par les mélomanes comme la dernière diva arabe digne de ce nom, Majida El Roumi est connue pour ses grands succès en chansons orientales, romantiques et patriotiques. Prônant la paix, la renaissance et l'union de la nation, elle chante les paroles de grands poètes et collabore avec des compositeurs à succès.

Participant aux plus grandes manifestations dans le monde, décorée et récompensée tout au long de sa carrière, Majida El Roumi est Ambassadrice d'honneur de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) pour la lutte contre la famine dans le monde arabe. Elle a également été élevée en 2013 au rang d’officier des Arts et des Lettres en France.

Diplômée en littérature arabe, Majida El Roumi voit sa carrière artistique décoller grâce au célébrissime "Kalimat", du grand poète Nizar Qabbani, qui est à ce jour un hymne dans le monde arabe. Elle a offert une multitude de belles mélodies et de poèmes exquis, magnifiés par sa voix unique. Ses chansons "Ibhat A'nni", "Maa Al Jarida", "Koun Sadiqi", "Ohebbok wa ba'ad", "Ea'tazalto El Gharam" ou encore "Saqata Al Qina'a" sont aujourd’hui des grands classiques.

Avec MAP