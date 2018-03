Casablanca: «Hommage à ELLES» de l’artiste-peintre Aziz Sayed

Du 8 au 31 mars prochain, une rétrospective (à partir des années 80 ) est consacrée à l’artiste à la galerie B&S Art Gallery de Casablanca durant laquelle il revient sur un thème qui lui est cher: la femme.

Du haut de ses 70 ans, l’artiste peintre Aziz Sayed travaille depuis 46 sans relâche afin d’exprimer toute la poésie du corps humain en général et celui féminin en particulier. Les œuvres de l’artiste sont à découvrir du 8 au 31 mars prochain à la galerie B&S de Casablanca au même titre que le beau livre consacré à l’artiste «Corps brodés».

«Quand on s’arrête un instant sur chaque création de Aziz Sayed, on se demande à première vue si on n’est pas en train d’admirer des miniatures mogholes revisitées par un œil moins oriental, plus familier des couleurs et des mouvements de l’Occident. Et puis on se reprend, on découvre à mesure qu’on déshabille l’œuvre, un travail de fine dentelle, quand les petites mains maîtrisent la lumière à force de circonvolutions autour des astres et des fleurs», indique l’artiste-peintre Mahi Binebine, le disciple, à propos de l’œuvre de l'un de ses maîtres Aziz Sayed.