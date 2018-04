Avant sa mort, Avicii a donné des millions de dollars à des associations

À la tête d'une fortune estimée à 85 millions de dollars, le DJ suédois, décédé le 20 avril dernier à l'âge de 28 ans, s'est montré généreux avec des organisations caritatives, juste avant de disparaître.

Près de dix jours après la disparition d'Avicii, les fans en apprennent un peu plus sur les derniers mois de leur idole. Non seulement, le DJ de 28 ans préparait un nouvel album. «Il était tellement inspiré. Il était tellement obsédé. Nous avions fait un mois de sessions intensives», a expliqué Neil Jacobson, grand patron de Geffen Records, dans une interview à Variety cette semaine. Mais l'artiste suédois était aussi très généreux. Avant de mourir, il aurait fait des dons de plusieurs millions de dollars à des associations. Une information révélée par des médias britanniques.

À la tête d'une fortune estimée à 85 millions de dollars (soit près de 70 millions d'euros), Avicii n'était pas très à l'aise avec ce statut de millionnaire. «Quand j'ai commencé à gagner de l'argent, je me suis rendu compte que je n'en avais pas vraiment besoin», avait-il déclaré dans une interview accordée au journal britannique The Sun en 2013. «Quand vous gagnez autant d'argent dont vous n'avez pas besoin, la chose la plus sensée, la plus humaine et la plus évidente, est d'en donner aux gens dans le besoin.» En 2012, après une tournée de 27 dates, il avait déjà fait don d'un million de dollars à House for Hunger, une organisation américaine d'aide alimentaire. L'année suivante, Radiohjälpen, une association suédoise qui vient en aide aux plus démunis, avait reçu un don similaire de sa part.

28 millions de dollars perçus rien qu'en 2014

La carrière d'Avicii, entamée à la fin des années 2000, s'est véritablement envolée en 2011 grâce au titre house Levels. En 2012, il avait collaboré avec David Guetta et produit Sunshine, ce qui lui vaut une nomination aux Grammy Awards. La consécration vient avec True, son premier album solo paru l'année suivante, et le titre Wake Me Up! qui a conquis le monde entier. Forbes avait souligné qu'il était devenu l'un des DJ les mieux payés au monde avec des revenus estimés à 28 millions de dollars pour la seule année 2014. Il touchait 200.000 dollars par concert. En 2016, il a annoncé qu'il arrêtait les tournées.

Au cours de ces dernières années, le Suédois n'avait pas fait mystère de ses problèmes de santé, comme sa pancréatite, due à une consommation excessive d'alcool. Il avait ainsi dû annuler des représentations en 2014 pour se faire retirer la vésicule biliaire et l'appendice. Cette semaine, sa famille a laissé entendre qu'il s'était donné la mort à Oman le 20 avril dernier. «Il ne pouvait plus tenir plus longtemps. Il voulait retrouver la paix», ont-ils témoigné.