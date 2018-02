Affaire Mennel: Christiane Taubira prend la défense de la chanteuse

Dans une publication Facebook, l'ancienne ministre française de la Justice a défendu la candidate de The Voice, exfiltrée de l'émission après les révélations de ses anciens messages complotistes sur les réseaux sociaux.

Même si elle se dit «en retrait du bruit et du brouhaha politique», Christiane Taubira continue à donner régulièrement son point de vue sur l'actualité du moment. Après s'être prononcée pour la libération de la parole des femmes et avoir critiqué le projet de loi asile et immigration du gouvernement, l'ancienne ministre de la Justice de François Hollande est revenue jeudi sur «l'affaire Mennel». La candidate de The Voice de 22 ans avait été poussée vers la sortie après avoir vu plusieurs de ses anciens messages complotistes postés sur les réseaux sociaux remonter à la surface.

Les «lamentables» Tariq Ramadan et Dieudonné

Dans un long texte posté sur sa page Facebook, Christiane Taubira s'adresse directement à la chanteuse, prenant sa défense. «On vous reproche des tweets passés. Vos références intellectuelles étaient loin d'être recommandables», reconnaît-elle. La candidate de The Voice citait notamment Tariq Ramadan et Dieudonné dans certaines de ses publications retrouvées. «Ces deux références sont simplement indigentes et lamentables. Manifestement fourbes, parfois immondes. Ils ne sont pas les seuls. Le souci, c'est la fascination qu'ils parviennent à exercer sur de jeunes esprits, même brillants. C'est cela le seul sujet, pour nous autres adultes», estime-t-elle. «Vous vous êtes excusée et vous avez bien fait», continue Christiane Taubira. «N'en ayez surtout aucun regret, c'est votre hauteur.»

L'ancienne ministre de la Justice dénonce en revanche l'«hystérie» qu'a provoquée l'affaire, pointant du doigt les critiques sur le voile que la chanteuse portait lors de sa prestation. «On vous reproche votre “turban”, disent-ils. Il vous sied délicieusement, sans rien dissimuler de votre beauté encore en éclosion. Ils vous reprochent de chanter arabe... incultes, ils ne savent pas finir la phrase: en arabe la chanson d'un Juif magnifique. Quelle somptueuse audace, et quelle promesse pour notre monde», la défend-elle, la félicitant pour son interprétation d'Hallelujah de Leonard Cohen.

En conclusion, Christiane Taubira incite la jeune femme à ne pas se laisser abattre par «les victoires des pleutres à pseudonymes, aux doigts fébriles sur leurs claviers.» Et de garder espoir en son pays: «La France reste une terre de passion et de générosité, elle est une béance du monde d'où surgissent, toujours vives, des querelles et des fureurs qui n'ont jamais su dissoudre ses ardeurs fraternelles. C'est bien là qu'il faut vivre. Et d'abord, c'est votre pays. Ne vous le faites pas voler.»