Près d’un an après l’éclatement de la plus grave crise diplomatique entre les deux pays voisins, le roi Felipe VI s’est exprimé publiquement, en plaidant pour l’apaisement.

Malgré l’absence remarquée de l’ambassadrice du Maroc en Espagne, le roi d’Espagne Felipe VI a évoqué la crise diplomatique entre Rabat et Madrid dans de son discours lors la traditionnelle réception, tenue ce mercredi 17 janvier, en l’honneur du corps diplomatique installé en Espagne.

Le monarque a ainsi souligné «la nécessité» pour l’Espagne et le Maroc de commencer à «marcher ensemble» afin de concrétiser la nouvelle relation bilatérale sur laquelle travaillent les deux gouvernements, afin qu’elle repose «sur des piliers plus forts et solides».

Il s’agit de «trouver des solutions aux problèmes qui concernent nos peuples», a déclaré le roi Felipe VI dans son discours repris par la presse ibérique.

Par ailleurs et sans citer expressément l’Algérie, le monarque a évoqué la crise bilatérale entre Rabat et Alger. «Notre pays continuera à déployer tous les efforts nécessaires pour créer et consolider un espace commun de paix, de stabilité et de prospérité au Maghreb», a-t-il déclaré dans ce sens.

«Les relations de l’Espagne avec ces pays sont fondées sur des relations sincères et respectueuses d’amitié et de coopération que nous voulons préserver et renforcer avec tous nos partenaires maghrébins», a-t-il ajouté.

À noter que, le roi Mohammed VI s’était déjà exprimé et avait appelé dans ce sens à « inaugurer » une nouvelle étape dans les relations avec l’Espagne. Le roi avait affirmé dans son discours prononcé vendredi 20 août 2021 à l’occasion de l’anniversaire de la Révolution du roi et du peuple, qu’il suivait «personnellement et directement le processus de dialogue ainsi que les évolutions des discussions » qui ont suivi la crise déclenchée par l’hospitalisation en catimini du chef du Polisario Brahim Ghali en Espagne.

«Le but n’était pas seulement de trouver une issue à cette crise, mais aussi de saisir l’opportunité pour redéfinir les bases et les paramètres qui régissent ces relations», avait alors souligné le roi Mohammed VI.

Pour rappel, les relations entre les deux pays voisins se sont gravement détériorées après l’accueil en catimini et sous une fausse identité du chef séparatiste Brahim Ghali en Espagne le 18 avril 2021 pour y être soigné du Covid, à la demande d’Alger. Le 18 mai de la même année, le royaume avait finalement décidé de rappeler l’ambassadrice pour consultation. La diplomate marocaine n’a pas encore regagné son poste à Madrid.