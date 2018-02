Crash d’un avion russe: message de condoléances du roi à Vladimir Poutine

Le roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion au président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, suite au crash près de Moscou d’un avion de ligne russe avec 71 passagers à bord.

Dans ce message, le roi exprime au président russe ses vives condoléances et ses sincères sentiments de compassion, ainsi que sa solidarité et sa compassion pour les familles éplorées et le peuple russe ami.

Le souverain réaffirme sa sympathie au président Poutine en cette douloureuse circonstance, implorant le Très-Haut de lui accorder ainsi qu’aux proches des victimes, patience et réconfort.