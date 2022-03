Le roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion au Président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, suite au crash de l’avion de China Eastern Airlines dans le sud du pays.

Dans ce message, le souverain affirme avoir appris avec une profonde affliction la nouvelle du crash de l’avion de China Eastern Airlines, qui a fait plusieurs victimes.

En cette douloureuse circonstance, le roi exprime au président chinois et à travers lui aux familles des victimes éplorées, et au peuple de Chine ami, Ses vives condoléances et Ses sincères sentiments de compassion suite à ce terrible accident.

Le souverain a également souhaité au président Xi Jinping et aux proches des victimes patience et réconfort.