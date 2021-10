La France a retiré le Maroc de sa liste rouge relative aux zones de circulation du Covid-19. Le royaume est désormais dans la zone orange où le virus circule dans des « proportions maîtrisées ».

Le Maroc a été retiré de la liste rouge de la France, relative aux pays et territoires dans lesquels une circulation active du Covid-19 est observée avec une présence de variants préoccupants. Un arrêté daté du 8 octobre, modifiant l’arrêté du 7 juin identifiant les zones de circulation de l’infection du virus SARS-Cov-2, a été publié dans le Journal officiel français.

Le royaume figure désormais dans la liste orange relative aux pays qui connaissent une « circulation active du virus dans des proportions maîtrisées ». Cette amélioration fait suite à la baisse significative du nombre de nouveaux cas positifs au Covid-19, déclarés quotidiennement au Maroc.

« Quelle que soit leur situation vaccinale, tous les voyageurs en provenance d’un pays de la zone orange doivent présenter à la compagnie de transport et aux autorités de contrôle à la frontière un test PCR négatif datant de moins de 72 heures avant le départ (départ du premier vol en cas de voyage avec correspondance) ou un test antigénique négatif de moins de 48 heures avant le départ (départ du premier vol en cas de voyage avec correspondance) », expliquait l’ambassade de France au Maroc dans une note publiée en juin dernier, précisant que seuls les enfants de moins de onze ans sont dispensés de test.

Outre le Maroc, quatre autres pays ont été retirés de la liste rouge. Il s’agit de l’Afrique du Sud, l’Algérie, la Colombie et la Tunisie.

Depuis le 9 juin 2021, l’entrée et la sortie du territoire français est encadrée par cette classification. Celle-ci est définie et régulièrement actualisée par le gouvernement français en fonction de la situation sanitaire de chaque pays et territoire. « Les modalités des déplacements en provenance ou à destination du territoire français dépendent de cette classification et de la vaccination des voyageurs », lit-on sur le site de la diplomatie française.