Le gouvernement américain a réactualisé sa liste des pays les plus dangereux à visiter en fonction de la propagation du covid-19. Le Maroc y a perdu une place et figure désormais comme pays « à risque élevé ».

Le département des CDS (les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies), principale agence fédérale des États-Unis en matière de protection de la santé publique, vient d’actualiser sa liste des pays en fonction du risque d’y attraper le coronavirus. Une liste destiné aux voyageurs américains. Le Maroc y a perdu une place et est désormais classé en catégorie 3, c’est-à-dire à «risque élevé».

Le royaume y figure ainsi tout comme la France, le Mexique et même… les Etats-Unis. Les voyageurs américains qui souhaitent visiter les pays en catégorie 3 sont incités à se faire vacciner avant d’effectuer le voyage. «Les personnes non vaccinées devraient annuler leur déplacement s’il s’agit d’un voyage non-essentiel». La dégradation du classement du Maroc peut aisément se comprendre compte tenu de l’augmentation fulgurante du nombre de contaminations et de décès enregistrée au Maroc ces derniers jours.

Mais il y a pire que le Maroc dans le classement établi par l’agence publique américaine. Des pays voisins du Maroc comme l’Espagne, le Portugal ou encore la Tunisie sont classés dans la catégorie 4, c’est à dire dans celle des pays considérés comme à «très haut risque». Les Américains qui souhaitent se rendre dans un des ces pays devraient impérativement annuler leur déplacement, à moins qu’ils aient obtenu les deux doses du vaccin contre le coronavirus, explique le site des CDC.

A noter que les pays classés dans les catégories 2 (risque modéré) et 1 (risque faibles), constitue une minorité. On trouve dans la catégorie 2 des pays comme l’Allemagne, la Mauritanie, l’Ukraine ou encore l’Afghanistan. Des pays comme l’Australie, la Chine ou encore le Soudant sont classés comme pays à faible risque. Quelques rares autres pays ne figurent même pas dans ce classement. C’est notamment le cas de l’Algérie, dont le degré de propagation du coronavirus est classe comme «inconnu».