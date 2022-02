Les autorités marocaines préparent un plan de cohabitation avec le Covid-19. Le virus sera considéré comme une grippe saisonnière. L’objectif est d’atteindre l’immunité collective, ce qui ne pourra être possible sans une campagne nationale de vaccination avancée.

Depuis près d’une semaine, le gouvernement multiplie les réunions pour discuter des grandes lignes du plan de cohabitation avec le Covid-19. Il en est ressorti que celle-ci est tributaire de la rigueur adoptée dans la réalisation de l’immunité collective contre le virus, rapporte le quotidien Al Ahdath Al Maghribia dans son édition du jeudi 10 février.

Les mesures prises par le Maroc, directement après la déclaration du premier cas confirmé d’infection au Covid-19 le 2 mars 2020, ont permis de contenir la pandémie et d’éviter des répercussions dangereuses sur la santé publique.

Aujourd’hui, après l’amélioration de la situation épidémiologique qui jusqu’à peu était marquée par la propagation rapide du variant Omicron, le gouvernement se penche sur une nouvelle feuille de route. Cela se fait par la voie du comité interministériel qui comprend des représentants des ministères des Affaires étrangères, de l’Intérieur, du Transport, de la Santé et de la protection sociale, outre le comité scientifique du suivi de la pandémie.

Pour le professeur Moulay Mustapha Naji, membre du comité, « il est inconcevable de continuer à vivre au rythme avec lequel nous avons vécu ces deux dernières années ».

Fin de l’état d’urgence ?

Cette feuille de route vise, selon des sources citées par le journal, à ramener la vie à la normale, même si cela se fera progressivement. Dès mars, une nouvelle phase de lutte contre le Covid-19 sera entamée. Celle-ci prévoit d’abord la suspension de l’abolition de l’état d’urgence sanitaire, mais aussi l’autorisation pour les citoyens de voyager de nouveau sans restriction autre que le pass vaccinal.

Le plan en question envisage aussi le retour des grands rassemblements et l’arrêt des annonces quotidiennes des nouveaux cas d’infection enregistrés sur le territoire. Le gouvernement veut que le nouveau coronavirus puisse être considéré comme une grippe saisonnière au Maroc. Pour ce faire, il préconise de généraliser la vaccination avec les trois doses sur l’ensemble des citoyens, à commencer par ceux ayant de facteurs de risque.

Lors d’une réunion convoquée par le chef du gouvernement Aziz Akhannouch, en présence des chefs des partis politiques représentés au parlement et du ministre de la Santé Khalid Aït Taleb, tous les intervenants se sont accordés sur la nécessité de continuer à jouer leurs rôles d’encadrement et de sensibilisation des citoyens à l’importance de la vaccination. L’accent a été mis sur l’accélération de la campagne nationale de vaccination contre le Covid-19, pour renforcer l’immunité des citoyens et éviter toute complication possible en cas d’infection, rapporte le quotidien.

Le chef du gouvernement a tenu une deuxième réunion avec les secrétaires généraux et directeurs des ressources humaines des différents départements ministériels et établissements publics. Le but était de rappeler l’importance de continuer à respecter toutes les mesures de précaution contre la pandémie, ainsi que toutes les directives émises par les pouvoirs publics dans ce sens.